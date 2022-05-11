Helsingin Sanomat: Финляндия и Швеция могут одновременно подать заявки на вступление в НАТО на следующей неделе

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Власти Финляндии и Швеции рассматривают возможность одновременно подать заявки на вступление в НАТО, сообщила 10 мая крупнейшая финляндская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Это может произойти уже в начале следующей недели.

По информации издания, власти Финляндии официально примут решение о подаче заявки в воскресенье, 15 мая. В тот же день, как ожидает газета, об аналогичном шаге объявит правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции.

Как пишет Helsingin Sanomat, совместная подача заявки рассматривается как знак согласия между странами и желания защитить друг друга и станет важным медийным событием.

Если подать заявку в один день окажется невозможным, страны постараются сделать это с как можно меньшим временным разрывом.

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии, имеющих нейтральный статус, стало активно обсуждаться после вторжения России в Украину. Сообщалось, что страны могут подать заявки летом.

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