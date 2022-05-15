Война Восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 14 мая можно прочитать здесь. Посмотреть главные фотографии субботы можно по этой ссылке.

Главные события последних часов:

Губернатор Белгородской области заявил, что с территории Украины был обстрелян поселок Середа. По предварительным данным, пострадал один человек.

Власти Мариуполя обвинили Россию в применении фосфорных боеприпасов против «Азовстали».

Украинская рэп-группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Обычно страна-победительница получает право принять конкурс в следующем году.

Британская разведка: Россия потеряла треть сил, сосредоточенных у границ Украины в феврале.

Институт изучения войны: Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков. Мэр города подтвердил сведения об отводе российских войск от города.

G7 будет поставлять Украине оружие «так долго, как это будет необходимо».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!