Война Восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 14 мая можно прочитать здесь. Посмотреть главные фотографии субботы можно по этой ссылке.
Главные события последних часов:
- Губернатор Белгородской области заявил, что с территории Украины был обстрелян поселок Середа. По предварительным данным, пострадал один человек.
- Власти Мариуполя обвинили Россию в применении фосфорных боеприпасов против «Азовстали».
- Украинская рэп-группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Обычно страна-победительница получает право принять конкурс в следующем году.
- Британская разведка: Россия потеряла треть сил, сосредоточенных у границ Украины в феврале.
- Институт изучения войны: Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков. Мэр города подтвердил сведения об отводе российских войск от города.
- G7 будет поставлять Украине оружие «так долго, как это будет необходимо».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Группа Kalush Orchestra опубликовала клип на песню «Stefania», с которой музыканты победили на «Евровидении». Видео было снято в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке — городах под Киевом, пострадавших от российской агрессии.
Утренний брифинг Минобороны РФ
- За ночь ВКС России поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Запорожья, Парасковиевки, Константиновки и Новомихайловки.
- Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 32 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе села Шпилевка Сумской области.
- Ракетные войска и артиллерий поразили шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов убиты до 150 человек, выведены из строя 26 единиц военной техники.
- Средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников. В районе села Степного в Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменки, Малой Камышевахи, Бражковк и Чернобаевки перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно. Отнеситесь к ней с осторожностью.
Власти Львовской области сообщили об уничтожении российскими ракетами объекта военной инфраструктуры. Глава областной администрации Максим Козицкий заявил, что в неназванный объект попали четыре крылатые ракеты. Вероятно, они были выпущены с подводных лодок в акватории Черного моря.
Две ракеты удалось сбить силами ПВО, добавил Козицкий. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Позже Козицкий уточнил, что объект, который подвергся ракетному удару, расположен недалеко от границы с Польшей.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
За прошедшие сутки российские артиллеристы 11 раз обстреляли Северодонецк, заявил глава Луганской области. По словам Сергея Гайдая, на город пришлись «процентов 40» обстрелов региона. В результате в Северодонецке пострадали химическое предприятие «Азот», техникум и многоэтажки. Ранения получили четыре человека.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
На восьмидесятый день войны стало известно, что Россия начала отвод войск от Харькова. Институт изучения войны заявил, что Украина, вероятно, выиграла битву за город. Российские военные продолжают штурм «Азовстали» в Мариуполе; тем временем помощь с эвакуацией раненых украинских солдат оттуда готова оказать Турция.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне впервые применили против защитников «Азовстали» зажигательные снаряды. Он добавил, что это могут быть запрещенные к применению фосфорные боеприпасы. Видео с обстрелом «Азовстали» опубликовано в телеграм-канале Андрющенко.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.
Британская разведка: Россия потеряла треть сил, сосредоточенных у границ Украины в феврале
Вот что еще Минобороны Великобритании пишет в своей сегодняшней сводке:
- Наступление РФ на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика. Несмотря на небольшие первоначальные успехи, за последний месяц Россия не смогла существенно продвинуться вперед, неся при этом значительные потери.
- Эти задержки почти наверняка усугубятся из-за потерь критически важных средств обеспечения, таких как переправочно-мостовые средства и разведывательные беспилотники.
- Переправочно-мостовых средств России не хватало на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. Российские БПЛА жизненно важны для тактической осведомленности и наведения артиллерии, но они уязвимы для украинских средств ПВО.
- Боевой дух российских войск остается низким, их боеспособность падает. Эти факторы все сильнее сдерживают ВС РФ и, вероятно, будут продолжать мешать российским операциям в Украине.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, относитесь к ней с осторожностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Северском направлении российские войска продолжают совершать обстрелы и наносить авиаудары по территории Черниговской и Сумской областей. Участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях усиленно охраняется.
- На Славянском направлении россияне обстреливали украинские позиции и безуспешно пытались прорвать оборону. Проводится доукомплектование и перегруппировка сил для возобновления наступления на Барвенково и Славянск.
- Продолжается наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.
- Не прекращаются авиудары и артиллерийские обстрелы «Азовстали».
- Активных боевых действия на Волынском, Полесском,Слобожанском, Харьковском и Южнобужском направлениях ВС РФ не вели.
- 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота, понесшую значительные потери, доукомплектовывают в том числе членами экипажей кораблей.
- За сутки силы ПВО сбили семь беспилотников типа «Орлан-10» и один самолет. Авиация уничтожила взводные опорные и командно-наблюдательные пункты, 10 бронемашин и нанесла потери в живой силе противника.
- На Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 12 атак, уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц бронетехники и пять автомобилей россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно. Отнеситесь к ней с осторожностью.
Украинское издание «Страна» пересказывает основные тезисы из свежего доклада американского Института по изучению войны.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, относитесь к ней с осторожностью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с территории Украины был обстрелян поселок Середа Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, пострадал один человек. Более подробную информацию Гладков пообещал дать позже.
В ночь на 14 мая жители Белгорода сообщили о громких взрывах и вспышках в небе. В соцсетях предполагали, что происходящее связано с работой ПВО или российской авиации.
1 апреля в городе загорелась нефтебаза. Минобороны РФ заявило, что по ней ударили украинские вертолеты Ми-24.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается восемьдесят первый день российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает рассказывать о главных событиях войны и ее последствиях.