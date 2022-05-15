Bloomberg: Евросоюз разработал план покупки российского газа без нарушения санкций

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Европейская комиссия подготовила уточненные рекомендации для компаний ЕС по покупке российского газа. Об этом Еврокомиссия сообщила на закрытом заседании 13 мая, пишет Bloomberg, ссылаясь на участников встречи.

В новых рекомендациях планируют прописать, что покупатели газа могут открывать в счет в евро или долларах (как того требует Россия), и закупать газ в соответствии с санкциями ЕС, введенными из-за российского вторжения в Украину.

В документе укажут, что компании должны четко заявить, что считают свои обязательства выполненными после перечисления евро или долларов, а не после конвертации валюты в рубли.

Еврокомиссия не стала уточнять, соответствует ли нормам ЕС требование России, чтобы компании открывали в Газпромбанке счета в рублях. Ранее официальные лица говорили, что открытие такого счета нарушит санкции. В обновленных рекомендациях этот момент не рассматривается.

Первоначально Еврокомиссия посчитала, что требование Москвы оплачивать газ в рублях будет нарушать санкции ЕС, введенные в отношении России, и и контракты на поставки, условия которых не предусматривают смену валюты платежа.

С 1 апреля власти России требуют, чтобы , к которым российские власти относят в том числе все государства Евросоюза, осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях, иначе экспорт газа будет прекращен. 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу, «в связи с неоплатой в рублях».

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