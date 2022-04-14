Еврокомиссия решила, что оплата в рублях за российский газ будет нарушением санкций

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Европейская комиссия пришла к выводу, что оплата за поставки газа в рублях, как этого требуют власти России, будет нарушением санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с выводами Еврокомиссии.

Также, сообщает агентство, Еврокомиссия, проведя юридический анализ требования об оплате за газ в рублях, решила, что это будет и нарушением контрактов на поставки, условия которых не предусматривают смену валюты платежа.

Ранее многие , на которые распространяет российское требование об оплате за газ в рублях, заявили, что не будут менять валюту оплаты.

В Евросоюзе сообщили, что выработают единую позицию по этому вопросу на основании выводов Еврокомиссии.

Россия требует оплату за газ в рублях

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

Россия требует оплату за газ в рублях

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

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