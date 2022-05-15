«Интеррос» Владимира Потанина пыталась купить банк UniCredit в России. По данным источников FT, компания отказалась отдавать бизнес «всего за рубль»

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Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Итальянская финансовая группа UniCredit — владелец «Юникредит банка», одной из крупнейших в России кредитных организаций, — отклонила предложение о продаже своего бизнеса в России, поступившее от группы «Интеррос» миллиардера . Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

После того, как в марте в UniCredit допустили уход из России, группа получила несколько предложений от российских компаний, в том числе от «Интерроса». Источники утверждают, что UniCredit отклонила предложение из-за невыгодных условий. «Зачем нам отдавать свой бизнес всего за рубль?» — сказал один из собеседников.

В апреле «Интеррос» договорился о покупке Росбанка у французской Société Générale и 35% — у семьи российского бизнесмена Олега Тинькова. После этого Тиньков заявил, что получил за TCS Group около 3% реальной, по его мнению, стоимости актива: «Я продал за копейки». FT пишет, что UniCredit отказался от сделки с «Интерросом», чтобы избежать подобного. UniCredit и «Интеррос» это не комментировали.

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Банк продолжает переговоры в России с несколькими компаниями, не попавшими под западные санкции, но ни одна сделка не близка к завершению, добавляют источники издания.

UniCredit изучает возможность обменять своих активы в России на зарубежный бизнес российских банков. По словам источников, это подразумевает, что группа обменяет свои местные кредитные портфели на их зарубежные портфели. Это позволит итальянской компании снизить чистый в России с 4,5 миллиарда евро на начало марта до 3,2 миллиарда евро на конец апреля.

Но, пишет FT, UniCredit испытывает сложности с такими сделками, поскольку в отношении все большего числа российских банков ввели санкции. Под санкциями в том числе находятся ВТБ и Сбербанк — единственные, по данным FT, российские банки со значительными зарубежными операциями. Оба банка решили закрыть свой бизнес в Европе.

Возможность обменять свои активы на зарубежные активы российской компании также рассматривает американская Citigroup, которая еще в 2021 году объявила о планах продать свой российский розничный бизнес. По словам одного из источников, для Citi предпочтительней продажа бизнеса, чем обмен. Группа ведет «многочисленные переговоры» с российскими банками среднего размера, которые не попали под санкции. В Citi это не комментируют.

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