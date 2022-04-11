Société Générale объявила об уходе с российского рынка. Принадлежащий ей Росбанк продадут «Интерросу» Владимира Потанина

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Французская финансовая группа Société Générale прекращает работу на российском рынке. Ее основные российский актив — Росбанк — будет продан «Интерросу» Владимира Потанина.

В заявлении, опубликованном «Интерросом», говорится, что условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Сумма сделки, которая также предусматривает продажу «Интерросу» страхового бизнеса Росбанка, не разглашается. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

«Важнейшей целью „Интерроса“ является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками. Уверены, что профессиональная команда Росбанка способна справиться с любыми вызовами и обеспечит банку устойчивое развитие», — приводятся в заявлении компании слова Владимира Потанина.

Société Générale — первая из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе из России. Банк «Сосьете Женераль Восток» начал работу в России в 1993 году, до этого у французской группы работало представительство в СССР.

Росбанк ранее принадлежал «Интерросу». К Société Générale контроль над этой кредитной организацией перешел после выкупа акций в 2006 — 2011 годах.

Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций Банка России. Его клиентами, по данным на октябрь 2021 года, были около 4 миллионов человек.

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