Компания «Интеррос» объявила о покупке доли в «Тинькофф» у семьи Олега Тинькова

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Компания Владимира Потанина «Интеррос» объявила о покупке 35-процентной доли в TCS Group (владеет банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами) у семьи Олега Тинькова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сделка получила одобрение Банка России. Ее подробности не раскрываются. Ранее о том, что Тиньков ведет переговоры о продаже доли, сообщал РБК.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — заявил Тиньков, комментируя сделку.

В свою очередь Потанин сказал, что «Интеррос» заинтересована в том, чтобы группа «Тинькофф» «занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ». «Мы рассчитываем, что участие „Интерроса“ как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы „Тинькофф“ станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы», — говорится в сообщении.

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Как отмечает «Интерфакс», это уже вторая сделка компании Потанина на российском финансовом рынке в апреле. В начале месяца «Интеррос» купил долю французской банковской группы Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Детали сделки также не уточнялись.

В последние годы Олег Тиньков в основном жил в Лондоне, где проходил лечение от лейкемии. После российского вторжения в Украину власти Великобритании ввели в его отношении санкции.

19 апреля Тиньков назвал войну «безумной», российскую армию — «говно-армией» и попросил «коллективный Запад» дать возможность президенту РФ Владимиру Путину «сохранить лицо» и «остановить бойню». В банке «Тинькофф» слова основателя назвали его личным мнением. Вскоре банк объявил, что проведет ребрендинг и больше не будет называться «Тинькофф».

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