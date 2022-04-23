РБК: Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в «Тинькофф»

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Бизнесмен Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35-процентной доли TCS Group (владеет банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами), оформленной на его семейный траст. Об этом РБК рассказали два источника, знающих о предложениях продажи, и знакомый продавца.

По словам одного из собеседников РБК, Тиньков «хочет полностью выйти из российских активов». Другой источник отметил, что основатель банка «Тинькофф» хочет нормально жить «не здесь (не в России) и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».

Третий собеседник издания подтвердил, что предприниматель уже предлагал долю в TCS Group потенциальным покупателям. Кто они, не сообщается. Собеседник уточнил, что переговоры о продаже начались еще до войны в Украине и последовавших за ней санкций, под которые среди прочих попал Тиньков.

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В сентябре 2020 года было объявлено, что «Яндекс» достиг «принципиального соглашения» о покупке банка «Тинькофф», но меньше чем через месяц стороны заявили, что сделка сорвалась. Олег Тиньков объяснял срыв сделки тем, что «Яндекс» не согласился с его участием в управлении банком и предложил «мало денег», а также ростом акций TCS Group и позицией менеджеров «Яндекса». Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян говорил, что Тиньков передумал продавать банк.

В последние годы Тиньков в основном жил в Лондоне, где проходил лечение от лейкемии. После российского вторжения в Украину бизнесмен несколько раз высказывался о войне, что не помешало властям Великобритании ввести против него санкции.

19 апреля бизнесмен назвал войну «безумной», российскую армию — «говно-армией» и попросил «коллективный Запад» дать возможность президенту РФ Владимиру Путину «сохранить лицо» и «остановить бойню». В банке «Тинькофф» слова основателя назвали его личным мнением. Вскоре банк объявил, что проведет ребрендинг и больше не будет называться «Тинькофф».

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