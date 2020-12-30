Первую часть жизни я прожил, зарабатывая деньги. Вторую часть я хочу прожить, делая что-то для других Интервью Олега Тинькова «Дождю». Максимально коротко

Я 14 месяцев боролся с лейкозом. Я до сих пор не осознал до конца, что вышел в ремиссию. Первую часть жизни я прожил, зарабатывая деньги. Вторую часть я хочу прожить, делая что-то для других. Мы зарегистрируем семейный фонд борьбы с лейкозом в феврале. В России каждый год умирают пять тысяч человек, не получив донора. Если нам удастся спасать одну-две тысячи, для меня это будет круче, чем заработать миллиард долларов. Я продал 5% «Тинькофф банка» — на мой взгляд, по хорошей цене. Она , чем та, которую мы обсуждали с «Яндексом». Сделка с «Яндексом» развалилась по той же причине, по которой разваливаются все сделки — мало денег. Я хотел принимать участие в управлении банком и просил 6,2 миллиарда долларов. Они с этим не согласились и давали 6 миллиардов. Я бы на их месте заплатил. С бизнесом я завязал. Я отдал ему все силы и жалею, что не видел, как росли мои дети. Круче меня в России только один предприниматель — Сергей Галицкий. Русский бизнесмен сегодня в мире токсичен. Стать гражданином США было ошибкой молодости. Это не я хочу сделать Путина царем, это вам он нужен. Потому что ничего, кроме царя, вы и мы не заслужили.

Полностью интервью Олега Тинькова «Дождю» можно посмотреть тут.

Пересказала Ольга Корелина