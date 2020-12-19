Олег Тиньков, у которого диагностировали лейкоз, сообщил о полной ремиссии

Российский бизнесмен Олег Тиньков, который проходит лечение от лейкоза, сообщил о наступлении полной ремиссии после пересадки костного мозга.

«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела. <…> У меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном, ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит, донор работает и убивает все патогены. Спасибо безымянной немецкой девушке, что спасла мне жизнь!» — написал Тиньков в инстаграме.

С момента пересадки донорского костного мозга прошло 163 дня, заявил Тиньков. По словам бизнесмена, впереди у него еще месяцы реабилитации, но «сегодняшний анализ — это огромное облегчение для меня и всей моей семьи».

О том, что у Олега Тинькова диагностирован лейкоз, стало известно в марте 2020 года В апреле он ушел с поста главы совета директоров «Тинькофф банка».

За время лечения Тиньков прошел три курса химиотерапии, а также переболел коронавирусом. Ему сделали пересадку костного мозга в июле 2020-го.

Тиньков решил вместе с женой создать «Фонд семьи Тиньковых» для борьбы с лейкозом.