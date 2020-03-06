Олег Тиньков рассказал, что болен лейкозом

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирован лейкоз. Об этом говорится в сообщении его представителя, поступившем в «Медузу».

«Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии», — рассказал Тиньков.

Тиньков отметил, что болезнь никак не скажется на его бизнесе, так как он «уже пару лет, как отошел от операционной деятельности».

Как отмечает The Bell, болезнь Тинькова может стать основанием для отказа в его экстрадиции из Великобритании в США — это предусматривает соответствующий двусторонний договор о выдаче.

Обновлено. После сообщений о болезни Тинькова расписки TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и другие компании бизнесмена) на торгах Московской биржи к 18:45 мск снижались почти на 29% до 1053 рублей за штуку. На утренних торгах бумаги компании дешевели на 9%, компания стала лидером падения на Мосбирже после новостей об уголовном деле против Тинькова в США.

Утром 6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии миллиарда долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.

Тиньков сейчас находится в Лондоне. 27 апреля начнется суд по вопросу его экстрадиции в США.