США подозревают Олега Тинькова в неуплате налогов. На него надели электронный браслет, он отмечается в полиции Чтобы не попасть под арест в Лондоне, банкир заплатил залог в 20 миллионов фунтов

Антон Ваганов / ТАСС / Vida Press

Налоговое управление США подозревает российского бизнесмена Олега Тинькова в неполной уплате налогов. Эту информацию подтвердила TCS Group Holding — головная компания, объединяющая «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл» и другие активы Тинькова. По информации британского таблоида Sunday Express, власти США подозревают, что Тиньков незаконно оформил возврат налогов и занизил свои доходы за 2013 год.

Судебное разбирательство Тинькова с Налоговым управлением США проходит в Лондоне. Именно там сейчас находится бизнесмен. По информации TCS Group, слушания начались в феврале и продлятся до апреля. Ожидается, что Тиньков останется в Лондоне до их окончания. «Его команда юристов работает над скорейшим решением этой проблемы», — заверила TCS Group.

Тинькова хотели отправить под стражу в Лондоне. Он заплатил залог, чтобы остаться на свободе, сообщила TCS Group. Как пишет Sunday Express, американские власти потребовали от Великобритании задержать бизнесмена и экстрадировать его в США. Тиньков якобы заплатил 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога (официально сумма не подтверждена). Залог, выплаченный Тиньковым, является одной из крупнейших подобных сумм, пишет Sunday Express. По данным таблоида, бизнесмена оставили на свободе, но обязали сдать паспорта, носить электронный браслет, трижды в неделю отмечаться в полиции и не выходить из своей лондонской квартиры после семи часов вечера.

Тиньков ведет судебный спор с Налоговым управлением США как частное лицо. Но акции его компании все равно подешевели. TCS Group подчеркивала, что подозрения в отношении Тинькова не распространяются на связанные с ним компании. Тем не менее, 28 февраля (в день, когда стало известно о претензиях к бизнесмену) акции TCS Group на Московской бирже подешевели более чем на 10%, на Лондонской бирже — более чем на 11%.

Тиньков занимает 47 место в рейтинге богатейших бизнесменов России, его состояние —2,2 миллиарда долларов. Он был гражданином США до 2013 года. Когда Тиньков получил гражданство, точно неизвестно. Но, как отмечал РБК, в своей книге «Я такой как все» бизнесмен писал, что прожил в США в общей сложности шесть лет в промежутке между 1993 и 2006 годами.

Ольга Корелина