Налоговое управление США начало судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Основатель и акционер «Тинькофф банка» Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях, инициированных Налоговым управлением США. Об этом говорится в материалах головной компании банка TCS Group Holding, опубликованных на сайте Лондонской фондовой биржи.

Слушания начались в Лондоне в феврале и будут проходить до апреля. Дело касается решения возможных налоговых споров и не затрагивает компании группы, говорят в TCS Group. Олег Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо. Другие подробности пока неизвестны.

Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В 2013 году Тиньков отказался от паспорта США.