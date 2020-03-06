Материнская компания «Тинькофф банка» стала лидером падения на Московской бирже

Стоимость расписок TCS Group, материнской компании «Тинькофф банка», на утренних торгах Московской биржи снизилась на 8,9% до 1350 рублей за штуку, пишут «Ведомости».

К 12:30 мск падение составляло 5,8%, расписки торговались по 1395 рублей за штуку.

TCS Group стала лидером падения на Мосбирже, отмечают «Ведомости». На Лондонской фондовой бирже через 10 минут после открытия торгов расписки компании подешевели на 7% до 20,6 доллара.

За несколько часов до начала торгов в Москве министерство юстиции США раскрыло суть обвинений в адрес основателя TCS Group Олега Тинькова. По данным американского минюста, бизнесмен скрыл миллиард долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из гражданства США в 2013 году.

Тиньков находится в Лондоне, его оставили на свободе под залог 20 миллионов фунтов стерлингов. Суд начнется 27 апреля.