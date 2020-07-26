Семья Олега Тинькова создаст фонд для борьбы с лейкозом

Бизнесмен Олег Тиньков, заболевший лейкозом, создаст вместе с женой «Фонд семьи Тиньковых» для решения проблем рака крови и развития института донорства в России. Об этом он сообщил в инстаграме, опубликовав видео, на котором ему делают пересадку костного мозга.

Фонд запустится не ранее 2021 года, на его развитие Тиньков пожертвует часть своего состояния. «Наш фонд будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии. Это спасет тысячи, а не единицы жизней», — написал Тиньков.

О том, что у Олега Тинькова диагностирован лейкоз, стало известно в марте. В следующем месяце он ушел с поста главы совета директоров «Тинькофф банка». За время лечения Тиньков прошел три курса химиотерапии, а также переболел коронавирусом.