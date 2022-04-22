«Тинькофф банк» больше не будет называться «Тинькофф»

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«Тинькофф банк» объявил, что проведет в 2022 году ребрендинг и откажется от использования старого бренда.

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», — сказано в заявлении банка, опубликованном в его соцсетях. В компании считают, что банк «уже давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда».

Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф» для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом. Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.

24 марта Великобритания в связи с российским вторжением в Украину ввела санкции в отношении основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Он попал в санкционный список вместе с главой Сбербанка Германом Грефом и вице-премьером правительства РФ Юрием Трутневым.

В последние годы Олег Тиньков в основном жил в Лондоне, где проходил лечение от . После российского вторжения в Украину Тиньков несколько раз высказывался о войне. Так, 19 апреля он назвал войну «безумной», а российскую армию — «говно-армией».

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