Турция выдвинула условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В списке поставка новых истребителей и признание Рабочей партии Курдистана террористами

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Власти Турции сформировали список условий, при выполнении которых эта страна готова одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Как сообщили агентству Bloomberg три источника в правительственных кругах, в частности, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями.

Также Турция, по данным собеседников агентства, рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и провести модернизацию таких самолетов, уже стоящих на вооружении.

Кроме этого власти Турции рассчитывают, что страну вновь включат в программу поставок истребителей F-35, из которой ее исключили после покупки российских систем С-400 в 2019 году. Также Турция рассчитывает, что с нее снимут и другие ограничительные меры, наложенные из-за этой сделки.

Все эпизоды Швеция была нейтральной страной больше 200 лет, Финляндия — больше 75. Но из-за войны в Украине обе вступают в НАТО. Что это значит для России? 00:00 29:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не видит «позитива» в планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинистё, в свою очередь, сообщил, что он «оптимистично» оценивает перспективы того, что позиция Турции по этому вопросу может быть «урегулирована путем дискуссий», не уточняя, что может стать предметом обсуждения.

Швеция и Финляндия собираются 18 мая совместно подать заявки на вступление в НАТО.

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