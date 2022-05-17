Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО

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Парламент Финляндии на заседании во вторник одобрил подачу заявки на вступление страны в Североатлантический альянс.

«За» проголосовали 188 депутатов, сообщает CNN, против было подано восемь голосов.

Теперь решение парламента должен утвердить президент Финляндии Саули Ниинистё. Предполагается, что он сделает это в ближайшее время.

Ранее во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступлении ее страны в НАТО.

Как только Финляндия закончит процедуры по оформлению своей заявки, обращения обеих стран будут переданы генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.

Ожидается, что заявки на вступление в НАТО от Финляндии и Швеции в руководстве альянса получат во вторник или среду.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая на саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве заявил, что у России «нет проблем с Финляндией и Швецией», но расширение военной инфраструктуры НАТО вызовет ответную реакцию.

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