Путин на саммите ОДКБ: у России нет проблем с Финляндией и Швецией, но расширение военной инфраструктуры НАТО вызовет ответную реакцию

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У России нет проблем с Финляндией и Швецией, а их вступление в НАТО не представляет непосредственной угрозы для Москвы. Об этом на Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию саммита ведет РИА Новости.

«Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые для нас будут создаваться», — сказал президент России.

Путин также заявил, что расширение НАТО — проблема, которая создается искусственно во внешнеполитических интересах США. Кроме того, по его словам, альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается влиять на другие регионы.

Ранее в разговоре с президентом Финляндии Путин сказал, что вступление страны в НАТО «было бы ошибочным».

Во время своего выступления Путин пообещал рассказать участникам саммита в закрытом режиме о ходе «спецоперации» в Украине.

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15 мая Финляндия и Швеция официально объявили, что решили подать заявки на вступление в НАТО. В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в Финляндии и Швеции.

По данным Bloomberg, НАТО в своей новой стратегической концепции собираются обозначить действия России как «прямую угрозу». В предыдущей версии концепции, принятой в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, но сейчас эту формулировку уберут. В МИД РФ на это заявили, что Россия будет «создавать непосредственную угрозу» НАТО, чтобы соответствовать такой оценке.

Последствия расширения НАТО

Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО из-за войны в Украине. Путин и тут просчитался? И что теперь ждет Россию? Объясняет политолог Кирилл Шамиев

Последствия расширения НАТО

Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО из-за войны в Украине. Путин и тут просчитался? И что теперь ждет Россию? Объясняет политолог Кирилл Шамиев

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