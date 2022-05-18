Журналист Дмитрий Колезев опубликовал фрагменты переписки пользователя Maria V в чате выпускников МГУ. Предполагается, что это дочь Путина Мария Воронцова Вот что она пишет о Западе, Крыме и жизни в 90-е

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Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Дочь Владимира Путина , вероятно, состоит в одном из чатов выпускников МГУ и высказывается там на актуальные политические темы. Об этом сообщил главный редактор Дмитрий Колезев, которому один из участников чата передал скриншоты с ее сообщениями.

Воронцова участвует в переписке под именем Maria V. О том, что это дочь президента России, Колезеву рассказали участник чата, а также журналистка, которая знает аккаунт Воронцовой в телеграме. Вступив в чат выпускников факультета фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ осенью 2021 года, Maria V представилась как Мария Воронцова, выпускница 2011 года — это совпадает с информацией о дочери Путина, уже известной журналистам.

В чате состоят более 170 человек; по словам источника Колезева, старожилы чата «периодически предупреждают новеньких, если кто-то с ней [Воронцовой] начинает очень сильно спорить». Из скриншотов можно сделать вывод, что участники чата не стесняются спорить с участницей Maria V.

Как отмечает Колезев, многие высказывания Воронцовой созвучны по смыслу риторике Путина. Вот, к примеру, ее рассуждения об отношении Запада к России: «Никому на Западе не нужна наша страна процветающей. Всегда делалось все возможное, чтобы этого не допустить. И впредь будет делаться. И если вдруг получится, а уже почти получилось в 90-е, и Россия станет-таки полноценным сырьевым придатком США и ЕС, я посмотрю, кого вы будете винить за то, что мы живем не в процветающей экономике. Дети малые, чесслово».

Скриншот, опубликованный Дмитрием Колезевым Скриншот, опубликованный Дмитрием Колезевым Скриншот, опубликованный Дмитрием Колезевым

«Мы сейчас не немцы в 30-х. Больше похожи на тех, кого они изгоняли как раз», — говорит она в одной из бесед.

В другом сообщении Maria V рассуждает о том, что в 1990-е годы «было потеряно целое поколение мозгов в науке, в медицине», причем в их утечке, по ее мнению, «максимально преуспел» Джордж Сорос. С тех пор же, считает Воронцова, в России была «уйма усилий приложена» для того, чтобы «мозги» начали возвращаться; кроме того, «десятилетия потрачены на оздоровление экономики». «В 90-е мы, Россия, импортировали (!) зерно. Это же позорище. Теперь мы — один из главных экспортеров. Это тоже на пустом месте? Так, наколдовали. <…> Есть проблемы у нас? Есть, никто и не отрицает. И предателей много, и коррупция есть, и бюрократия чудовищная. Вопрос: где этого всего нет?» — рассуждает она.

Maria V критикует собеседника за использование слова «аннексия» применительно к присоединению Крыма к России, доказывая ему, что речь шла про «волеизъявление народа». Она также предполагает, что «НАТО никогда не оставит Крым без военной базы, если доберется до него», и повторяет риторику российских властей про американские лаборатории на территории Украины.

Скриншот, опубликованный Дмитрием Колезевым

В других сообщениях она рассуждает о том, что США никогда не подвергаются санкциям за развязанные ими войны и, похоже, соглашается с тем, что ЦРУ управляют российскими СМИ и оппозицией. «Какие это СМИ, которые живут на деньги читателей, которые [были] закрыты?» — просит она собеседника привести пример. На вопрос о преследованиях представителей ЛГБТ в Чечне и в России Maria V, судя по скриншотам, отвечать не стала.

Колезев опубликовал и несколько скриншотов, где Maria V реагирует на реплики про Путина. На вопрос «Про дачи Путина хотите поговорить?» она отвечает «Ну давай 🤣🤣🤣». В ответ на реплику «Годы работы насмарку из-за одного человека» она написала: «Одного человека… хотела написать „интересно“. Но не уверена, что это интересно». В другой беседе она написала: «Я знаю лично людей, которые работали/работают на госслужбе, не жалея себя, и работают на благо».

«Еще раз подчеркну, что мы не можем однозначно утверждать, что Мария В. — это действительно Мария Воронцова, дочь Владимира Путина. Однако несколько косвенных признаков и два источника указывают, что это так. В таком случае мы можем представить, что думает о происходящем человек из ближайшего, семейного окружения президента. И если это действительно Мария Воронцова, то выходит, что и младшие родственники Путина согласны с его картиной мира. А значит, меньше оснований подозревать фронду в ближнем круге Путина, и в целом бессмысленны попытки апеллировать к Марии Путиной с просьбой повлиять на отца и остановить войну, как это пытались делать активисты в Европе у дома бывшего мужа Марии», — написал Дмитрий Колезев.

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