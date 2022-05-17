Bloomberg: США планируют после 25 мая заблокировать выплаты России по госдолгу

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Соединенные Штаты собираются полностью лишить Россию возможности платить по государственным облигациям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Минфин США не собирается продлевать лицензию, позволявшую России проводить выплаты, срок действия которой истекает 25 мая.

Некоторые чиновники Минфина США, пишет Bloomberg, выступали за то, чтобы продлить лицензию и дать, таким образом, России тратить золотовалютные запасы на выплаты по госдолгу, а не на войну. Однако в администрации президента США Джо Байдена склонились к более жесткому сценарию.

Окончательное решение о сроках действия лицензии пока не принято.

27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций, отмечает агентство, в случае, если лицензия не будет продлена, то РФ окажется на грани дефолта.

В начале мая Россия сумела избежать дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте, проведя выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, срок погашения которых закончился 4 апреля. До этого РФ попыталась провести выплаты по займам в рублях, но агентство Moodyʼs заявило, что это является изменением условий выпуска облигаций и может считаться дефолтом.

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