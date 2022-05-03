Bloomberg: Россия избежала дефолта по евробондам

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Россия избежала дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте, пишет Bloomberg.

Третьего мая инвесторы начали получать выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, срок погашения которых закончился 4 апреля.

По сведениям агентства, за 11 часов до окончания льготного периода (завершается 4 мая), платеж на 650 миллионов долларов от Минфина РФ был обработан клиринговыми центрами в Европе, после чего их начали распределять среди держателей евробондов «Россия-2022» и «Россия-2042». Транзакция была одобрена Минфином США, поскольку выплаты осуществлялись из внутренней валютной выручки, а не из замороженных из-за санкций международных резервов.

В начале апреля Россия не смогла расплатиться по евробондам в долларах, после чего попыталась выполнить обязательства в рублях. Агентство Moodyʼs заявило, что это является изменением условий выпуска облигаций и может считаться дефолтом. 29 апреля Минфин РФ объявил, что сумел расплатиться по долгам в долларах.

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