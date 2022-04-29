Минфин России расплатился в долларах по евробондам, по которым раньше собирался платить в рублях

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Минфин РФ объявил 29 апреля, что исполнил обязательства по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах. Средства были доведены до платежного агента, Citibank.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», — сказано в заявлении.

Речь идет об обязательствах со сроком исполнения 4 апреля. В начале месяца Минфин объявил, что не смог выполнить их в долларах, поскольку банк-корреспондент отказался исполнить поручения в иностранной валюте. Сообщалось, что Минфин США заблокировал совершение выплат по облигациям с замороженных счетов России.

В итоге ведомство решило выполнить обязательства в рублях, перечислив выплаты в Национальный расчетный депозитарий. Агентство Moodyʼs заявило, что это является изменением условием выпуска облигаций и может считаться дефолтом. Чтобы избежать дефолта, Минфин должен был совершить выплаты в долларах до 4 мая.

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