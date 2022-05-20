Минобороны РФ объявило о «полном освобождении» территории «Азовстали»
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Территория завода «Азовсталь» полностью перешла под контроль российских войск. Об этом заявило Минобороны России.
Как заявили в ведомстве, за последние сутки сдалась последняя находившаяся на заводе группа из 531 человека. Всего за последние несколько дней сдались 2439 человек.
В Минообороны РФ заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о «полном освобождении» завода.
Ведомство также сообщило, что командира «Азова» вывезли с территории завода на специальном бронированном автомобиле, чтобы «избежать расправы местных жителей за многочисленные зверства».
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Украинские военные, удерживавшие «Азовсталь», начали сдаваться в плен 16 мая. До тех пор завод на протяжении более полутора месяцев оставался единственным объектом сопротивления российским войскам в Мариуполе.
Сами военные перед началом сдачи подчеркнули, что выполняют приказ командования. Власти Украины избегали формулировки «сдача в плен», говоря об «операции по эвакуации» и заявляли, что военные с «Азовстали» будут обменяны на пленных россиян.