Война Восемьдесят шестой день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 18 мая можно прочитать тут.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Глава Госдепартамента США: в 1990-е годы Россия сама отказалась от вступления в НАТО
Россия сама отклонила предложение вступить в НАТО, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему Стивену Колберу.
Журналист в шутку предложил принять Россию в НАТО. «Знаете что? В 1990-х годы об этом действительно говорили. Русские решили, что это не то, чем они хотят заниматься», — ответил Блинкен.
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что в 1990-е и 2000-е годы вопрос о вступлении России в НАТО поднимался. В один из таких случаев представители США, по словам Путина «занервничали», в другой — продемонстрировали «весьма сдержанную» реакцию.
«Мы их не боялись. А они нас — очень». Россия проиграла битву за Харьков. Что сейчас происходит в городе
15 мая западные военные эксперты объявили, что Украина выиграла «Битву за Харьков». Аналитики заметили, что российские подразделения под Харьковом отступили на фоне контратак украинских сил.
Город находится в 25 километрах от границы, российские войска атаковали его с первого дня войны. В пригородах шли бои, районы подвергались ракетным обстрелам, одна из ракет еще второго марта ударила по центральной площади, тысячи горожан прятались в подвалах домов и спускались пережидать воздушную тревогу в метро.
Сегодня в городе разбирают разрушенные здания, вновь запускают общественный транспорт, возвращают электричество и газ, готовятся к открытию салонов красоты и кафе. «Медуза» рассказывает, как Харьков возвращается к мирной жизни.
Утренняя сводка британской разведки
- Вероятно, сдались до 1700 украинских солдат, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь». Сколько военнослужащих до сих пор остается там, неизвестно.
- Как только Россия завершит захват Мариуполя, то, вероятно, что перебросит свои силы для усиления наступления в Донбассе. Но эти войска нужно переоснастить и модернизировать, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать. Это может занять время.
- На российское командование давит необходимость наглядного достижения оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил.
В войне Украины с Россией Великобритания поддерживает Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В Луганской области враг атаковал Северодонецк, но понес потери и отступил. Ведет боевые действия южнее, в районе поселка Тошковка в Северодонецком районе.
- В Харьковской области идут бои в районах сел Терновая и Веселое недалеко от границы с Россией.
- В Луганской области враг штурмовал село Выскрива, а в Донецкой области подошел к селам Владимировка и Васильевка. Эти населенные пункты прилегают к стратегически важной трассе Лисичанск-Бахмут.
- В селах Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина в районе Славянска (Донецкая область) обстреляны объекты гражданской инфраструктуры.
Во время войны не всегда можно проверить информацию, которую распространяют даже представители конфликтующих сторон.
«Медуза» ведет онлайн о войне не только на сайте, но и в телеграм-канале (на него подписаны уже более миллиона пользователей).
Главные новости за ночь
- Президент Украины Владимир Зеленский стал лидером в голосовании читателей журнала Time за персону года. Он набрал более 3,3 миллиона голосов (5%). Также за персону года проголосует редакция Time. Финальный список самых влиятельных людей 2022 года по версии Time будет опубликован 23 мая.
- Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти. В рамках него будет установлен ценовой потолок, что позволит сократить нефтяные доходы российского бюджета без «чрезмерного негативного воздействия» на мировую экономику, сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.
- США рассматривают вариант временного снятия санкции с белорусских калийных удобрений, если Минск позволит экспортировать украинское зерно в Литву, рассказали источники The Wall Street Journal.
- Евросоюз ищет способы использовать активы российских олигархов для восстановления экономики Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Великобритания не ставит целью падение режима Владимира Путина, но «но мы должны сделать так, чтобы Россия больше не могла совершать эти акты агрессии», заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
Буча. Пустырь, куда свезли разрушенную российскую военную технику
Мы возобновляем наш онлайн о войне и связанных с ней событиях. Прямую трансляцию предыдущего дня можно прочитать здесь.