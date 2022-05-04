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Associated Press: при бомбардировке Драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 600 человек

Источник: Associated Press

При бомбардировке Драматического театра в Мариуполе 16 марта могли погибнуть до 600 человек, пишет агентство Associated Press, опираясь на собственные расчеты. Ранее власти Мариуполя говорили о 300 погибших.

Агентство опирается на интервью с 23 людьми, в том числе теми, кто укрывался в театре от бомбардировок и участвовал в спасении людей из-под обломков, а также на фото- и видеоматериалы и планы театра.

Все свидетели, с которыми поговорили журналисты, заявили, что видели не более 200 спасшихся людей. Многие оценили число людей в здании в момент авиаудара примерно в тысячу. Очевидцы также заявили, что в момент удара не менее ста человек находились у полевой кухни снаружи театра; никто из тех, кто был там, не выжил, пишет агентство.

Никто из собеседников AP не видел, чтобы внутри здания действовали украинские военные, и не сомневается в том, что удар нанесла российская авиация.

В AP подчеркивают, что узнать точное число погибших невозможно — в том числе из-за того, что район театра находится под контролем российских сил, которые, предположительно, убирают тела и обломки.

При отсутствии доступа на место для следователей и после вывоза обломков рассказы свидетелей, а также фото и видео театра до и после бомбардировки будут иметь критическое значение, говорит Клинт Уильямсон, который был спецпредставителем США по вопросам военных преступлений с 2006 по 2009 годы (англ. яз.).

Associated Press

В конце апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне достают погибших из-под завалом театра и отвозят в братскую могилу в поселке Мангуш.

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