Associated Press: при бомбардировке Драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 600 человек

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При бомбардировке Драматического театра в Мариуполе 16 марта могли погибнуть до 600 человек, пишет агентство Associated Press, опираясь на собственные расчеты. Ранее власти Мариуполя говорили о 300 погибших.

Агентство опирается на интервью с 23 людьми, в том числе теми, кто укрывался в театре от бомбардировок и участвовал в спасении людей из-под обломков, а также на фото- и видеоматериалы и планы театра.

Все свидетели, с которыми поговорили журналисты, заявили, что видели не более 200 спасшихся людей. Многие оценили число людей в здании в момент авиаудара примерно в тысячу. Очевидцы также заявили, что в момент удара не менее ста человек находились у полевой кухни снаружи театра; никто из тех, кто был там, не выжил, пишет агентство.

Никто из собеседников AP не видел, чтобы внутри здания , и не сомневается в том, что удар нанесла российская авиация.

В AP подчеркивают, что узнать точное число погибших невозможно — в том числе из-за того, что район театра находится под контролем российских сил, которые, предположительно, убирают тела и обломки.

В конце апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне достают погибших из-под завалом театра и отвозят в братскую могилу в поселке Мангуш.

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