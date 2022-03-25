Городской совет Мариуполя сообщил о гибели почти 300 человек в результате бомбардировки Драматического театра
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В результате бомбардировки Драматического театра Мариуполя погибли почти 300 мирных жителей, сообщает городской совет.
Драматический театр цинично уничтожили вестники «русского мира». Этих фашистов 21 века не остановила ни огромная надпись «ДЕТИ», ни заявления самих людей, что там лишь мирные — женщины, дети, старики. Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Мариуполь с начала марта находится в осаде российских войск. В городе подвергались ракетным обстрелам роддом, драмтеатр и школа искусств, где укрывались мирные жители. Местные власти винят в этом российскую армию. В Минобороны РФ называли кадры последствий бомбардировок постановочными, обвиняя в обстрелах «украинских националистов».