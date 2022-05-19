Война Восемьдесят пятый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 18 мая можно прочитать тут.

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В Курской области в результате обстрела погиб один человек, сообщил губернатор региона.

Компания Bristol-Myers Squibb первой среди глобальных фармкомпаний объявила об уходе из России.

Российский военкор Дмитрий Стешин сообщил о сдаче на «Азовстали» замкомандира «Азова» Святослава Паламара.

Google вывез своих сотрудников из РФ.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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