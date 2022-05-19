Война Восемьдесят пятый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 18 мая можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- В Курской области в результате обстрела погиб один человек, сообщил губернатор региона.
- Компания Bristol-Myers Squibb первой среди глобальных фармкомпаний объявила об уходе из России.
- Российский военкор Дмитрий Стешин сообщил о сдаче на «Азовстали» замкомандира «Азова» Святослава Паламара.
- Google вывез своих сотрудников из РФ.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Ежеждневная сводка британской разведки
Сегодняшний пост посвящен ситуации в российском военном руководстве. Вот что утверждает британская разведка:
- В последние недели в России отправлены в отставку несколько военачальников, которые не смогли добиться поставленных результатов на начальных этапах войны.
- Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший 1-й гвардейской танковой армией, был отстранен от должности за неспособность захватить Харьков. Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом, вероятно, также был отстранен — после затопления крейсера «Москва». Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие Владимира Путина.
- Многие чиновники, причастные к вторжению, вероятно, будут все больше внимания уделять тому, чтобы избежать личной ответственности за неудачи операции. Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на централизованную модель управления, так как офицеры все чаще будут стремиться возложить принятие ключевых решений на начальство. В этих условиях России будет трудно вернуть себе инициативу.
Власти России официально не подтверждали отставки кого-либо из представителей военного командования.
На «Азовстали» сдались уже больше половины заблокированных там украинских военных, утверждает президент самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, военных, которым требуется медицинская помощь, госпитализировали. Остальных поместили в изолятор, который проинспектировали представители Красного креста.
Российский бизнес McDonaldʼs достанется одному из крупнейших местных франчайзи
Об этом пишет The Bell со ссылкой на три источника. По данным издания, о сделке может быть объявлено до конца дня.
Двое из источников называют потенциальным покупателем компанию «СПП» родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами, пишет «Коммерсант».
По данным издания, турецкие авиакомпании получили разрешение на 428 регулярных рейсов в неделю против 237 у российских авиакомпаний.
Введение дополнительных частот действительно немного сбило цены. «В марте перелет туда-обратно стоил в среднем 100 тысяч рублей, сейчас можно подобрать варианты за 25–40 тысяч рублей», — уточняет один из собеседников «Коммерсанта». По мнению источника «Коммерсанта» в РСТ, в случае увеличения числа рейсов средняя стоимость перелета может опуститься ниже 30 тысяч рублей при условии сохранения текущего курса рубля.
Традиционно в международном авиасообщении стороны придерживаются паритета, однако из-за нехватки самолетов в условиях санкций российские авиакомпании не имеют возможности нарастить количество рейсов. РФ добивается от Турции гарантий, что самолеты не будут арестованы, однако, пишет «Коммерсант», Анкара вряд ли даст такие обещания.
Сейчас Турция остается одним из немногих доступных направлений зарубежного отдыха для россиян.
Компания Bristol-Myers Squibb уходит из России
Как пишет Vademecum, бизнес BMC в стране будет передан компании Swixx BioPharma, которая является ее партнером в Восточной Европе.
BMS — первая глобальная фармкомпания, объявившая о передаче коммерческих операций на российском рынке другой структуре. Ранее иностранные фармкомпании объявляли только об ограничении своей деятельности в России.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- В приграничных районах Брянской и Курской областей российские войска продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений.
- Продолжаются обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях (в частности, был нанесен ракетный удар по Десне).
- На Харьковском направлении ВС РФ удерживают занятые рубежи и проводят контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
- На Славянском направлении шли бои в районе населенного пункта Большая Камышеваха, россияне понесли значительные потери и отошли.
- На Лиманском направлении российские войска нанесли авиаудары по гражданским объектам в районах Лоскутовки, Екатеринови, Новомихайловки и Орехово.
- Наступления ВС РФ на Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлении были неудачными.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях из артиллерии и минометов были обстреляны населенные пункты Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.
- За неимением мобилизационного ресурса в ДНР планируется привлечь к боевым действиям студентов вузов
- По имеющейся информации, 107-й стрелковый полк ВС РФ понес потери в размере 50%. Для их восполнения в район Александровки прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.
- Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронемашин, боеприпасы и склад.
- На Донецком и Луганском направлениях за сутки отражены 16 атак врага, уничтожены восемь танков, 17 единиц боевой бронетехники, четыре специальных бронеавтомобиля и шесть обычных автомобилей.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Google вывез большинство сотрудников из России
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, многие из работников Google переехали в Дубай.
Те сотрудники, которые предпочли остаться в России, уволятся из корпорации. Таким образом, пишет издание, работников в РФ у Google в скором времени не останется, и компания прекратит в стране коммерческую деятельность.
Ранее в Google подчеркивали, что продолжат предоставлять россиянам свои сервисы.
Мариуполь
В Курской области в результате обстрела погиб один человек
Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Погибший — водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод в поселке Теткино. Несколько человек получили ранения.
Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте. Работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за очередным днем войны и связанными с ней событиями в Украине, России и мире.