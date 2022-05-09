В Варшаве под крики «Фашисты!» посла России облили красной краской

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Посла России в Польше Сергея Андреева облили краской на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщает ТАСС.

На посла напали во время памятного мероприятия по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, когда он собирался возложить цветы на кладбище. Судя по видеозаписи случившегося, на кладбище собрались люди, скандировавшие «Фашисты!», а помимо Сергея Андреева краской облили еще несколько человек. После нападения посол в сопровождении полиции покинул место, сообщил корреспондент РИА Новости.

Перед 9 мая, как сообщал ТАСС, в Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов. На мемориалах появились нецензурные надписи и лозунг «Go home» («Отправляйтесь домой»).

Ранее посольство России в Польше из соображений безопасности сократило до минимума количество памятных мероприятий к 77-ю Победы и отменило шествие «Бессмертный полк».

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