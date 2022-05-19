Минобороны Великобритании: несколько высокопоставленных российских военных попали в опалу из-за провалов в Украине

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Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке о войне в Украине сообщило о перестановках в Минобороны РФ, связанных с неудачами российских военных.

Так, по данным британского Минобороны, от должности отстранен генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший 1-й гвардейской танковой армией. По версии британских военных, такое решение было принято из-за того, что российские войска не смогли захватить Харьков.

Минобороны Великобритании также сообщает, что должности, вероятно, лишился вице-адмирал Игорь Осипов — командующий Черноморским флотом. Причина — потеря крейсера «Москва».

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, продолжает ли он пользоваться доверием Путина, говорится в сводке Минобороны Великобритании.

Аналитики британского оборонного ведомства считают, что после того, как несколько высокопоставленных военных попали в опалу, другие офицеры все чаще будут стремиться избежать личной ответственности и возложить принятие ключевых решений на начальство.

Это создаст дополнительную нагрузку на централизованную модель управления Вооруженными силами РФ и, как следствие, повлияет на способность российских войск вернуть себе инициативу на театре боевых действий.

Сообщения об отставке Киселя и Осипова ранее неоднократно появлялись в российских и украинских телеграм-каналах. В частности, они обращали внимание на то, что Осипов после потери крейсера «Москва» исчез из публичного пространства. В мае он не появился ни на праздновании Дня Победы, ни на Дне Черноморского флота, который отмечается 13 мая. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тогда заявил, что Осипов «на боевом посту».

Предположения о том, что Герасимов попал в опалу, также делали на основании того, что он не появлялся на официальных мероприятиях, в частности, его не было на Красной площади во время парада в честь Дня Победы. Минобороны РФ такие сообщения не комментирует.

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