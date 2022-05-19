Губернатор Курской области сообщил о гибели одного человека при обстреле со стороны Украины

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела поселка Теткино погиб один человек.

«По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — сообщил губернатор.

Обстрел, по словам Старовойта, произошел на рассвете. Накануне губернатор дважды сообщал об атаках на Теткино и село Алексеевка, в результате которых никто не пострадал.

Губернатор граничащей с регионом Сумской области Украины Дмитрий Живицкий, в свою очередь, вечером 18 мая сообщил, что Россия вела обстрелы «вдоль всей границы Сумщины».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь