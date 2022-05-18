Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса

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В Мосгордуме предложили присвоить территории в Пресненском районе, на которой располагается посольство США в России, название «площадь Защитников Донбасса».

С инициативой выступили выступили четыре депутатских фракции в Мосгордуме: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва».

Речь идет об участке на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

К депутатам Мосгордумы, говорится в обращении к правительству Москвы, «поступают многочисленные обращения жителей столицы в поддержку специальной военной операции России на Украине и защитников Донбасса. В частности, москвичи просят увековечить на карте города память о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом за безопасность и мир».

Предложение направлено в правительство Москвы. Если оно будет принято, то у посольства США в России будет адрес на площади Защитников Донбасса.

После вторжения России в Украину ряд стран переименовали улицы, на которых расположены посольства России. В частности, в Праге улице у посольства России присвоили имя Украинских героев, а в Вильнюсе — имя Героев Украины, а в Риге — Независимости Украины.

Предыдущий раз названия улиц, на которых расположены российские дипмиссии, в некоторых городах меняли после убийства политика Бориса Немцова. В Госдуме тогда предлагали присвоении зданию посольства США в России почтового адреса Североамериканский тупик, дом 1. Такое название на карте Москвы так и не появилось. У посольства США в Москве по-прежнему адрес: Большой Девятинский переулок, 8.

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