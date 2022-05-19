«Сбер» продал онлайн-кинотеатр Okko, «СберЗвук» и несколько других активов
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«Сбер» продал доли в ряде компаний, входивших в его экосистему, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Так, «Сбер» больше не является собственником онлайн-кинотеатра Okko, аудиостриминга «Сбер.Звук», облачных сервисов SberCloud, «Эвотора», «Центра речевых технологий» (ЦРТ) и связанных с ними компаний.
Единственным их владельцем 17 мая 2022 года стало АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных — она была уполномоченным лицом «ВТБ Регистратора».
«В рамках актуализации стратегии „Сбер“ пересматривает свое акционерное участие в ряде активов», — заявили в пресс-службе компании. В «Сбере» добавили, что «сохранят партнерские отношения с данными компаниями и продолжат реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей».
Подробности сделки не раскрываются, сообщается лишь, что она была заключена «на рыночных условиях».
Как пишет РБК, врио гендиректора Okko Сергей Шишкин в письме партнерам, с которым ознакомилось издание, сообщил, что «Сбер» продал свою долю в онлайн-кинотеатре российской компании, которая не находится под санкциями США и ЕС и не связана с группой «Сбер».
«Сбер» после начала вторжения России в Украину попал под санкции США, Евросоюза и ряда других стран.