«Я выстрелил, чтобы от меня отстали» Российский сержант, обвиняемый в убийстве мирного украинца, дал показания в суде. Он рассказал, что выполнил приказ неизвестного ему офицера

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Oleg Petrasyuk / EPA / Scanpix / LETA

В Киеве прошло второе судебное заседание по делу 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Это первое уголовное дело о военных преступлениях российских солдат в Украине. Онлайн-трансляцию заседаний ведет издание «Грати».

По версии обвинения, 28 февраля Шишимарин оказался в поселке Чупаховка вместе с еще четырьмя военнослужащими после того, как его колонна была разбита. Военные обстреляли и захватили частный автомобиль. По дороге они увидели мирного жителя с велосипедом, разговаривавшего по телефону. Шишимарин по приказу старшего по званию выстрелил в мужчину из автомата. Вскоре сержант попал в плен. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. По этим статьям ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Шишимарин полностью признал вину в убийстве безоружного мирного жителя. «Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания. Своей вины я не отрицаю», — заявил он на судебном заседании 19 мая. В ходе допроса он рассказал, что приказ выстрелить в мирного жителя ему отдал прапорщик Макеев (в одной из реплик он называет его Кафуровым). Сначала Шишимарин, по собственным словам, отказался это сделать, но затем неизвестный ему лейтенант, также находившийся в машине, «угрожающим тоном приказал стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст». Тогда сержант выстрелил короткой очередью из автомата.

По словам обвиняемого, он выполнил приказ неизвестного лейтенанта, потому что «там была стрессовая ситуация, он кричал». После убийства Шишимарин решил сдаться в плен, так как хотел остаться живым и «не хотел воевать».

В суде сержант попросил прощения у вдовы погибшего Катерины Шелиповой, добавив, что не хотел убивать ее супруга. «Я выстрелил, чтобы от меня отстали», — заявил Шишимарин.

Вдова убитого заявила, что считает адекватной мерой наказания для Шишимарина пожизненное заключение. «Но если его поменяют на наших защитников „Азовстали“, я не буду против», — добавила Катерина Шелипова.

Катерина Шелипова на заседании Соломенского суда Киева Oleg Petrasyuk / EPA / Scanpix / LETA

В суде она рассказала, что была свидетельницей убийства мужа, произошедшего в нескольких метрах от их дома, слышала выстрелы и видела в машине подозреваемого с автоматом. «Когда стрельба закончилась, я вышла на улицу и увидела моего мужа. Он уже был убит выстрелом в голову. Я начала кричать. Сильно кричать. Пришли соседи. Мы накрыли его сукном, — рассказала Шелипова. — Он для меня был всем. Он был моим защитником».

В суде также выступил свидетель обвинения Игорь Дейкон, сосед погибшего. Он привел схожую картину преступления и описал, как оказывал помощь Шелиповой. «Я увидел, что на тротуаре возле проезжей части лежит тело ее мужа. Я его хорошо знал и узнал сразу. Он лежал на спине, руки раскинуты, возле левой руки лежал мобильный телефон. Он был без признаков жизни. Часть костей черепа отсутствовала и была видна белая масса. Мы приняли решение, что велосипед надо унести, а тело накрыть, и скорее отойти с того места. Потому что боялись, что военные могут вернуться. Мы завели велосипед во двор. А Катерина Степановна накрыла тело мужа. Потом решили, что нужно унести его. Вместе с соседями мы занесли его на покрывале во двор», — рассказал Дейкон.

Свидетель на процессе, рядовой российской армии Иван Мальтисов, взятый в плен украинскими военными Лариса Калик / Ґрати

Судья также допросил рядового Ивана Мальтисова, который присутствовал при преступлении и сдался в плен вместе с Шишимариным. Он также не смог идентифицировать военного, который приказал Шишимарину стрелять. «Он подбежал, один из первых сел в машину, я его не рассмотрел. На вид 25-30 лет. Наверное, старший лейтенант, — сказал Мальтисов. — Уже позже мы узнали, что он был офицером. У него был автомат… Нам сказали, он погиб». Он добавил, что не пытался помешать убийству гражданского, потому что «тогда не думал об этом».

Прокурор Ярослав Ущапивский потребовал пожизненного заключения для обвиняемого. «Вооруженные силы России не придерживаются норм Женевской конвенции. Гражданское население не должно быть объектом нападения», — сказал он. В качестве смягчающих обстоятельств он привел «признание вины и искреннее раскаяние» подсудимого.

«Эта только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки без отца и деда. Это дело должно стать показательным», — добавил его коллега Андрей Синюк.

Никто из российских чиновников или представителей Минобороны не связывался с пленным сержантом, заявил «Би-би-си» адвокат Виктор Овсянников, предоставленный Шишимарину украинской стороной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 мая сказал журналистам, что не располагает информацией по делу Вадима Шишимарина. «Но и, собственно, возможности оказывать помощь в связи с отсутствием нашего диппредставительства там тоже весьма ограничены у нас, к сожалению», — сказал он.

На вопрос об обвинениях в военных преступлениях, выдвигаемых против российских солдат, представитель Кремля ответил так: «Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым. Многие случаи, о которых говорят на Украине, являются очевидными фейками, а наиболее вопиющими являются инсценировки, которые аргументированы и уже доказаны нашими специалистами».

Вадим Шишимарин служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии, дислоцированной в Московской области. Шишимарин родился в Иркутске. На срочную службу его призвали в июне 2019 года. Через десять месяцев он, по собственным словам, подписал контракт, решив остаться в армии, чтобы помогать родителям.

Мать военнослужащего Любовь рассказала в интервью «Медузе», что ее сын закончил школу и ПТУ, а затем работал в шиномонтаже в Москве. По ее словам, она ничего не слышала о войне в Украине до тех пор, пока 1 марта не узнала, что ее сын попал в плен.

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