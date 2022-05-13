Сенат США не смог в ускоренном формате принять законопроект о помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Голосование заблокировал один сенатор

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Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал ускоренное принятие сенатом США законопроекта о выделении пакета дополнительной помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время заседания лидеры Демократической и Республиканской партий США Чак Шумер и Митч Макконнелл призвали сенаторов единогласно поддержать новый пакет помощи Украине и одобрить эту инициативу в ускоренном формате.

Сенатор от Кентукки Рэнд Пол выступил против, предложив несколько поправок. В частности, Пол настаивает на том, чтобы по аналогии с назначить генерального инспектора для контроля за деньгами и оружием, которые США направляют в Украину.

«Нельзя выкидывать все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора. А специальный генеральный инспектор — мы сделали это в Афганистане — не остановил все растраты, но, по крайней мере, заставил воров дважды подумать, прежде чем красть деньги», — заявил Пол.

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Отказ хотя бы одного сенатора, согласно правилам, блокирует процесс рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь сенаторы рассмотрят законопроект в обычном режиме. Это займет несколько дней. Ожидается, что документ примут на следующей неделе большинством голосов, отмечает The Wall Street Journal.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Позже сумма помощи была увеличена почти до 40 миллиардов долларов в самом Конгрессе. Из них 20 миллиардов пойдут на военную помощь.

11 мая законопроект одобрила палата представителей Конгресса США. За документ проголосовали 368 конгрессменов (все демократы и многие республиканцы), против выступили 57 (все — республиканцы).

По оценкам Пентагона на 6 мая, с начала войны США направили Украине около 3,8 миллиарда долларов на военную помощь. 9 мая Байден подписал закон о поставках вооружения в Украину по .

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