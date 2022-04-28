Байден попросил Конгресс США выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

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Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить его запрос на дополнительную финансовую помощь Украине объемом . Об этом сообщает Reuters.

Важно, чтобы это финансирование было одобрено как можно скорее, отметил Байден во время своего выступления. «Этот законопроект нужен нам, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Стоимость этой борьбы не из дешевых, но уступить агрессии будет еще дороже», — сказал он.

Байден также сообщил, что направит конгрессу пакет инициатив, который позволит изымать активы предпринимателей, которых считают связанными «с российской клептократией».

Как отмечает Белый дом, речь идет об упрощении механизма конфискации такого имущества. Средства, вырученные от продажи этих активов, США собираются направить на помощь Украине.

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С начала российского вторжения в Украину Вашингтон направил Киеву военную помощь более чем на три миллиарда долларов, отмечает Reuters.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий использовать активы, связанные с Россией, для помощи Украине. Авторы документа уточняли, что инициатива касается активов стоимостью от двух миллионов долларов, а также тех, что были получены благодаря оказанию поддержки российским властям, отмечал «Коммерсант».

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