Продюсер Радмир Усаев: на Юрия Шевчука составили протокол из-за его слов про войну и родину на концерте в Уфе

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На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили протокол после концерта в Уфе 18 мая. Об этом в инстаграме написал директор уфимского продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев. На его пост обратило внимание издание «Пруфы».

Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины.

По словам Усаева, полицейские сначала хотели задержать Шевчука, но потом просто дали ему на подпись протокол и уехали. «О чем [протокол], вы сами можете догадаться», — написал Усаев, не уточнив других подробностей.

18 мая в соцсетях появилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». По всей видимости, музыкант произнес эти слова именно во время выступления в Уфе.

Что сказал Шевчук

«Родина — это не жопа президента, которую надо целовать» Юрий Шевчук выступил с эмоциональной речью на концерте ДДТ

Что сказал Шевчук

«Родина — это не жопа президента, которую надо целовать» Юрий Шевчук выступил с эмоциональной речью на концерте ДДТ

В апреле концерт группы ДДТ отменили в Тюмени. Юрий Шевчук тогда не сообщил точные причины отмены выступления. Он предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.

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