Производитель водки «Путинка» подал заявку на регистрацию этикеток с символами«V» и «Z»

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Производитель водки «Путинка», компания «Байкал-Инвест» подала заявку на регистрацию торговых знаков с буквами «Z» и «V», которые стали символами вторжения в Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на реестр Роспатента.

Если заявка «Байкал-Инвеста» будет одобрена, на бутылках появятся надписи «Z своих не бросаем» и «Сила V правде».

Водка «Путинка» выпускается с 2003 года. Конечные бенефициары владеющего брендом «Байкал-Инвеста» связаны с Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Минобороны РФ официально отказалось считать «Z» и «V» воинскими символами, однако заявляло, что эти буквы «узнаваемы и положительно принимаются» военными, а также жителями России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, поддерживающих «спецоперацию» в Украине.

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