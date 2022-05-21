«Фортанга»: в Украине погиб племянник замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова

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Командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев, который приходится племянником заместителю главы Минобороны РФ Юнус-Беку Евкурову, в ночь на 21 мая погиб в бою в Украине. Об этом сообщает ингушское издание «Фортанга», ссылаясь на слова «информированного источника».

По словам собеседника издания, Хамхоев был «достойным парнем», а Евкуров ему «помогал, строил карьеру».

О гибели в Украине Адама Хамхоева также сообщило издание The Magas Times, сославшееся на «офицерский корпус Республики Ингушетия». По его данным, 22 мая тело погибшего собираются привезти в ингушский Карабулак.

По информации ингушских СМИ, Адам Хамхоев — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Он проходил военную службу в части в Ульяновске.

Юнус-Бек Евкуров с июля 2019 года занимает пост заместителя министра обороны РФ. До этого он в течение 12 лет возглавлял Ингушетию. В декабре 2021 года Евкурову присвоили звание генерал-полковника.

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