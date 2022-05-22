«Я его пять раз хоронила» Три истории мам российских военных, отправленных в Украину, в новом выпуске ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой»

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Катерина Гордеева поговорила с матерями российских военных, отправленных в Украину. В новом выпуске ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» рассказаны три истории, которые, как подчеркивает автор, очень важны для понимания того, что происходит в нашей стране прямо сейчас.

Героини выпуска: приехавшая из Украины и, по ее словам, «заплатившая 800 тысяч за российское гражданство», Татьяна Колодий, мама Вадима, которой сообщили, что ее сын погиб; Ирина Чистякова, мама Кирилла, попавшего в плен; и Гульнара, попросившая сохранить анонимность и не показывать ее лицо — ее сын числится самовольно оставившим место службы.

Ирина Чистякова рассказала, что ее сын только три месяца проходил срочную службу, когда его заставили подписать контракт. Сын Гульнары, по ее словам, несколько раз пытался разорвать контракт, но ему это не удалось. Вадим Колодий, в свою очередь, осознанно выбрал службу по контракту и собирается получать высшее военное образование. По контракту, по словам мамы Вадима Колодия, им платили 27 тысяч рублей в месяц и обещали еще 40 тысяч в месяц «во время командировки».

Все участницы выпуска говорят, что их дети не знали, что их отправляют в Украину. Гульнара, в частности, рассказала, что ее сын и его сослуживцы поняли, где находятся, только по сообщениям мобильного оператора. По словам Ирины Чистяковой, российские военные, отправленные в Украину, были крайне плохо экипированы, например, у ее сына не было ни бронежилета, ни каски, а носить он был вынужден кроссовки, так как берцы развалились.

Татьяне Колодий заявили, что ее сын погиб, однако тело не выдали и сообщают противоречивую информацию о судьбе ее ребенка. «Я его пять раз хоронила», — говорит она и добавляет, что верит в то, что сын жив.

Ирине Чистяковой сначала сообщили, что ее сын в плену, а затем, что он пропал без вести. Она безуспешно пытается выяснить, где же он сейчас находится, и получить ответ, почему ее сын, проходивший срочную службу, попал в зону боевых действий, где ему противостояли «спецназовцы, которых обучала Америка». По ее словам, таких как она как минимум 40 мам. Чистякова сомневается, что верховный главнокомандующий знает, что происходит в частях.

Гульнаре также долго не удавалось получить информацию о сыне, ей лишь сообщали, что его нет в списках погибших и пропавших без вести. Наверное, говорит она, «они просто напуганы и привыкли так жить — ничего не говорить».

Сына Гульнары в конце апреля все-таки удалось обнаружить в военном лагере под Белгородом. «Я вообще не понимаю, что я здесь делаю, ради чего я здесь», — сказал он матери. На военную службу он больше не вернулся.

«Зачем вы пустили детей? Это же спецоперация»// «Скажи Гордеевой». Специальный выпуск Скажи Гордеевой

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