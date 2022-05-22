Госсекретарь МИД Франции по европейским делам заявил, что вступление Украины в Евросоюз «займет 15-20 лет»

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Государственный секретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет ни один год, сообщает CNN.

«Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский союз через 6 месяцев, один год, два года, мы лжем. Это неправда, — сказал Бон в интервью радиостанции Radio J. — Это, вероятно, может быть, 15 или 20 лет».

«Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем жителям Украины: „Добро пожаловать в Европейский союз, но вы не полностью прочитали контракт, в сноске говорится „Эй, это будет через 15 лет““, тогда я думаю, что мы создадим почву для разочарования целого поколения украинцев», — добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает CNN, продвигает идею создания нового «европейского политического сообщества», частью которого была бы Украина. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, 21 мая заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — «компромисс» с Россией.

Бон, в свою очередь, подчеркнул в интервью, что предложение Макрона о «европейском политическом сообществе», не препятствует членству Украины в ЕС в будущем.

Украина официально объявила о намерении вступить в Евросоюз вскоре после начала российского вторжения. Представители Еврокомиссии и ряда стран-членов Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.

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