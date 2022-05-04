«Проект»: Кремль отказывается от термина «денацификация», потому что россияне его не понимают

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Российские власти резко сократили использование термина «денацификация», который Владимир Путин наряду с «демилитаризацией» упоминал в качестве обоснования начала войны в Украине. Об этом пишет , ссылаясь на слова высокопоставленного медиаменеджера и близких к Кремлю социолога и политтехнологов.

По сведениям собеседников издания, примерно через неделю после начала войны социологи по заказу администрации президента РФ провели закрытые телефонные опросы об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. Из них выяснилось, что граждане не понимают и не могут толком объяснить термин «денацификация». Людям было сложно даже выговорить это слово, утверждает один из источников «Проекта».

«После этого у нас начался бардак — каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось», — заявил изданию собеседник, близкий к Кремлю.

Термин «денацификация» стали заметно реже употреблять ведущие на государственных каналов, если сравнивать выпуски февраля-марта с апрелем. Впрочем, совсем от использования этого слова они не отказываются, ведь «нельзя просто забыть озвученную президентом цель».

В конце марта газета Financial Times сообщала, что Москва в ходе мирных переговоров с Киевом отказалась от первоначального требования «денацификации» Украины.

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