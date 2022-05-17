Россия и Украина заявили о приостановке переговоров
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Мирные переговоры между Москвой и Киевом в настоящий момент не ведутся, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Украина фактически вышла из переговорного процесса», — заявил он, добавив, что Киев не предоставил ответа на российский проект договора. По мнению Руденко, украинская сторона «пытается размыть положения, которые уже были согласованы на предыдущих этапах» переговоров.
Позже сведения о паузе в переговорах подтвердил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский», — сказал Подоляк. Он добавил, что Украина не собирается отдавать что-либо, «чтобы сохранить лицо Путина», поскольку «общество заплатило огромную цену».
Последний очный раунд переговоров прошел в Стамбуле в начале апреля. По его итогам обе стороны заявляли о достижении определенного прогресса в переговорном процессе. Вскоре Москва начала обвинять Киев в непоследовательности и попытках отойти от уже достигнутых договоренностей. Украинские власти, в свою очередь, с течением времени стали заявлять, что на фоне информации о преступлениях российской армии украинское общество все меньше готово к какому-либо соглашению с РФ.