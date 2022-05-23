Советник представительства России при ООН в Женеве уволился в знак протеста против вторжения в Украину

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Советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку в знак протеста против российского вторжения в Украину.

Бондарев, работавший дипломатом около 20 лет, объяснил свое решение в письме к коллегам, копию которого опубликовал в твиттере исполнительный директор правозащитной организации UN Watch Гиллель Нойер.

В письме Бондарев, в частности, пишет, что за время работы видел разные повороты российской внешней политики, но ему «никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля», когда российские войска вторглись в Украину.

«Развязанная Путиным агрессивная война против Украины, а фактически против всего западного мира, — не только преступление против украинского народа, но и, вероятно, самое серьезное преступление против народа России», — считает Бондарев, подчеркивая, что «жирная буква Z перечеркнула все надежды и перспективы создания процветающего и свободного общества в нашей стране».

Бондарев уже успел дать интервью нескольким СМИ, в том числе британской The Telegraph, которой он, в частности, рассказал, что чувствовал «отвращение», представляя Россию за рубежом после того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину. Также Бондарева, который занимался вопросами нераспространения ядерного оружия, «ужасало», по его словам, как легкомысленно российские официальные лица начали говорить о применении таких вооружений.

По словам Бондарева, он далеко не единственный российский дипломат, который принял решение подать в отставку после начала войны. Несколько его знакомых, заявил Бондарев, без шума и огласки уволились из МИД, так как даже те, кто в публичном пространстве придерживаются воинственной риторики, в частных разговорах признают, что потрясены жестокой войной в Украине и тем, что министерство иностранных дел занимается тем, что выдумывает оправдания за очевидные военные преступления. «Какой смысл в нашей работе, когда президент России — единственный «дипломат» в этой стране, и он «знает лучше»? — сказал Бондарев.

В интервью «Русской службе Би-би-си», отвечая на вопрос, не боится ли он, что его назовут предателем, Бондарев ответил: «Я думаю, что они меня уже им считают».

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