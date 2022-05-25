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Константин Иващенко, назначенный пророссийскими силами «мэром» Мариуполя, заявил 25 мая об обнаружении на одном из кладбищ массового захоронения, куда, по его словам, в течение марта свозили тела люди в военной форме. Видео с места захоронения опубликовало РИА Новости.

Иващенко подчеркнул, что эта территория контролировалась украинскими военными, а также «террористическими» и «националистическими» батальонами. Следственный комитет России заявил, что «примет меры к установлению личностей погибших, а также тех, кто причастен к произошедшему».

Агентство Associated Press еще в первой половине марта сообщало о массовом захоронении, про которое 25 мая рассказал Иващенко. Материал со снятыми там фотографиями Евгения Малолетки, описывающий массовые захоронения, вышел 9 марта; 15 марта снятое там видео было загружено на ютьюб.

Массовое захоронение на кладбище в Мариуполе, о котором 25 мая сообщил «мэр» Константин Иващенко. Снимок сделан 9 марта Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

В материале AP рассказывалось, что из-за переполнения моргов и большого количества еще не собранных тел сотрудники коммунальных служб решили хоронить людей в братских могилах. Среди погибших, как сообщало агентство, были как погибшие в результате обстрелов, так и люди, умершие от естественных причин. На видео AP захоронением занимались люди не в военной форме, а в рабочих и защитных костюмах, а также в обычной одежде.

В середине мая украинские журналисты обнаружили это захоронение на спутниковых снимках.

По оценкам украинских властей, в результате российского вторжения в городе погибли более 20 тысяч мирных жителей и более 95% зданий были повреждены. Россия возлагает ответственность за разрушения и гибель людей на украинских военных.

Украинские журналисты нашли на спутниковых снимках окрестностей Мариуполя несколько массовых захоронений на территориях, подконтрольных пророссийским силам. Власти Мариуполя говорят, что туда свозят тела российские военные.

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