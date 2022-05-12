На спутниковых снимках населенных пунктов под Мариуполем заметили увеличение площади массовых захоронений

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В населенных пунктах под Мариуполем за последние недели увеличилась площадь предполагаемых массовых захоронений, сообщают «Схемы» — проект .

В поселке Старый Крым протяженность территории, предположительно отведенной под массовые захоронения, увеличилась с 24 апреля по 8 мая с 200 метров до 340 метров, считают журналисты. Траншеи в этом населенном пункте заметили еще на снимке от 24 марта.

Также площадь предполагаемых захоронений увеличилась в селе Виноградное. О том, что россияне продолжают свозить туда тела погибших, сообщал 9 мая и мариупольский горсовет.

По оценкам украинских властей, в Мариуполе в ходе российского вторжения погибли 20-25 тысяч мирных жителей. Проект «Схемы» обнаружил несколько предполагаемых мест массовых захоронений в окрестностях города.

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