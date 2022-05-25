Берлускони, Киссинджер и отдел мнений The New York Times призывают Украину пойти на территориальные уступки России. Киев отвечает, что это приведет лишь к новой войне

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Тени российских военных на стене с украинским флагом в разрушенном бункере в Мариуполе, 18 мая 2022 года Sergei Ilnitsky / EPA / Scanpix / LETA

В начале февраля, за несколько недель до вторжения России в Украину, власти США неофициально прогнозировали падение Киева и захват украинского президента Владимира Зеленского в течение первых 48 часов. Кремль, по словам источников «Медузы», тоже рассчитывал, что объявленная президентом России Владимиром Путиным «спецоперация» пройдет довольно легко. В Украину даже отправили полицейских для «охраны улиц и перекрестков Киева».

Но украинская столица выстояла, а украинский президент удержал власть. В конце марта Россия объявила об отводе войск из Киевской и Черниговской областей, подав это как уступку в рамках мирных переговоров (которые потом заморозили), а к середине мая стала отступать со своих позиций под Харьковом. Генсек НАТО допустил победу Украины в войне. Но одновременно с этим на Западе звучат призывы к компромиссу с Россией.

На Западе думают о вариантах окончания войны — так, чтобы Путин «сохранил лицо». Только не за счет сдачи украинских территорий, говорит Зеленский

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно закончится миром и что при обсуждении условий этого мира ни одна из сторон не должна быть «унижена». Спустя несколько дней Зеленский дал интервью итальянскому каналу Rai 1, в котором ему пересказали слова Макрона и попросили ответить, «каким мог бы быть выход для России». «Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт: пока Россия сама не захочет, пока она не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода», — сказал Зеленский.

Он назвал получаемые им предложения уступить часть территорий Украины, чтобы «сохранить лицо» Путина, «не очень корректными». «Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это наши территории. Мне кажется, это совершенно несправедливо», — возмутился Зеленский.

При этом беспокойство по поводу «сохранения лица» Путина высказывал не только Макрон, но и президент США Джо Байден. Белый дом считает, что у российского президента прямо сейчас нет выхода из войны с Украиной. «И я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — сказал Байден 10 мая.

Италия предложила план установления мира между Украиной и Россией. Обе страны отреагировали сдержанно (а Медведев — несдержанно)

19 мая Италия представила свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он предполагает прекращение огня, присоединение Украины к ЕС и неприсоединение к НАТО, автономию Крыма и Донбасса в составе Украины, а также новое многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе.

Как отметило издание «Страна.ua», в отношении статуса Крыма и Донбасса предложение Италии оказалось похожим на Минские соглашения 2015 года, которые предусматривали автономию самопровозглашенных республик Донбасса. Украина в итоге отказалась выполнять эти условия, что Москва использовала как один из поводов для вторжения.

Киев и Москва встретили инициативу Италии вежливо, но сдержанно. МИД Украины заявил, что «соответствующие предложения сейчас изучаются». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль узнал о плане Италии из СМИ и пока не в курсе его деталей.

Более подробно — и откровенно — инициативу Рима прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который с 24 февраля демонстрирует полное принятие войны и неприятие Запада (вплоть до оскорблений иностранных политиков и поддержки возвращения смертной казни).

Нейтральный статус Украины Медведев назвал «правильным», вхождение страны в ЕС — «враньем» и грезами, автономию Донбасса в составе Украины — «явным бредом и дешевым прожектерством», аналогичный статус Крыма — «прямым хамством в адрес России» и «поводом для начала полноценной войны».

Киссинджер призвал украинцев проявить мудрость. Берлускони посоветовал убедить их «принять запросы Путина»

Спустя день после того, как было представлено предложение Италии о мире, на эту тему высказался Сильвио Берлускони — бывший премьер-министр Италии, который считается другом Путина и который, тем не менее, осудил вторжение России в Украину. Берлускони заявил, что «мир должен быть достигнут как можно скорее» и что Европа должна попытаться «убедить украинцев принять запросы Путина». Кроме того, бывший итальянский премьер скорее критически оценил поставку оружия Украине и введение санкций против России.

В похожем ключе высказался еще один политик на пенсии — бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (и один из символов ). На экономическом форуме в Давосе он заявил, что мирные переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, пока не наступили «потрясения, которые будет нелегко преодолеть». «В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел, [которое существовало до войны]», — добавил Киссинджер. Попытки Украины отвоевать и территории, захваченные до 2022 года, он назвал войной «не за свободу Украины, а против самой России».

Генри Киссинджер Chip Somodevilla / Getty Images

Киссинджер призвал не разрушать отношения с Россией и не подталкивать ее таким образом к укреплению союза с Китаем. «Я надеюсь, что мудрость украинцев будет соответствовать проявленному ими героизму», — сказал бывший госсекретарь США.

Нобелевский лауреат выступил за прекращение войны ценой уступок. В NYT вышла колонка о том, что вернуть все украинские территории нереально

Более или менее прямые призывы к скорейшему примирению Украины с Россией (и к уступкам с украинской стороны, которые, вероятнее всего, за этим последуют) звучат не только со стороны политического сообщества.

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года и профессор Гарварда Эрик Маскин, после начала войны выступивший против разрыва связей с российскими учеными, 22 мая заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia, что он не месте Зеленского «пошел бы на уступки, чтобы война закончилась быстро и чтобы большая часть Украины не оказалась разрушена».

«Это предполагает предоставление России контроля над определенными территориями на востоке страны и признание того, что Россия владеет Крымом. Украинцам будет очень трудно это принять. Тем не менее, я твердо верю в эффективность хороших политических лидеров, способных убедить свой электорат принять то, что он иначе не принял бы», — заявил Маскин.

19 мая американская газета The New York Times выпустила колонку от имени редакции отдела «Мнения», в которой говорится, что Россия спланировала и начала войну «небрежно», но все еще способна нанести Украине ущерб, а поддержка США небезгранична. «Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реалистичной целью», — сказано в колонке.

В ее последнем абзаце есть такие слова: «Столкновение с этой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной „победой“».

В Офисе президента Украины назвали тех, кто предлагает пойти на уступки, «лузерами, которые в душе уже проиграли»

Украинские власти подобные призывы отвергают, настаивая на том, что готовы на переговоры с Россией — но на условиях равенства, а не «ультиматумов» — и что территориальные уступки лишь отсрочат очередную войну.

«Даже если против нас ополчится полмира и силой попытается заставить нас пойти на уступки, мы этого не сделаем. <…> Мы никогда не согласимся на захват какой-либо части украинской территории. Мы никогда не согласимся на присутствие российской армии на территории Украины», — заявил 24 мая турецкому агентству Anadolu министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В тот же день в Давосе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал: «Мы продолжаем слышать призывы к капитуляции во имя мира в Европе. Некоторые из наших партнеров предлагают нам дать агрессору возможность сберечь лицо, предлагают переговоры вокруг так называемых территориальных споров. Но как это возможно, когда Россия демонстрирует намерение разрушить Украину…?»

Чаще других эту тему в последнее время комментирует советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он говорил, что каждый человек, предлагающий пожертвовать украинскими территориями, — «лузер, который в душе уже проиграл», и что Киссинджер «так же легко позволил бы [России] забрать Польшу или Литву», как сейчас предлагает отдать часть украинских земель.

Колонку NYT о том, что полный возврат украинских территорий нереалистичен, Подоляк критиковал как минимум дважды. «Если ты находишься за тысячу или даже 200 километров от места событий, тебе кажется, что ты все понимаешь. Особенно о Российской Федерации, особенно о том, что нужно пойти на маленькие уступки этой стране, чтобы подписать мирное соглашение. Так вот: любая уступка РФ — это точно более мощная война в гораздо более короткие сроки», — говорил Подоляк.

На отказе от территориальных уступок настаивает и Зеленский — хотя и предлагает решать вопрос о территориях, занятых Россией до 24 февраля, дипломатическим путем. «Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — сказал он 25 мая в интервью японскому телеканалу NHK.

На колонку NYT ответила редакция The Kyiv Independent. Украинское издание обвинило американское в «умиротворении» России

Ответить NYT решил не только Офис президента Украины, но и украинские журналисты. 24 мая украинское англоязычное издание The Kyiv Independent выпустило свою редакционную колонку. В ней говорится, что текст NYT — издания, которое подробно освещает российское вторжение, — «вызвал негодование» и «разочаровал многих» в Украине.

«Смысл [колонки NYT]: Украина все равно проиграет, перестаньте ей помогать, чтобы быстрее все закончилось. Если вкратце, редакция пытается выдать умиротворение и предательство ценностей свободного мира за прагматические рассуждения», — сказано в материале The Kyiv Independent.

Редакция издания отметила слабые стороны российской армии и настроения жителей Украины: согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, 82% из них не готовы жертвовать территориями ради скорейшего достижения мира. Вера украинцев в победу основана не на «самоуверенности», а на «необходимости», потому что «любая уступка России сейчас рано или поздно приведет к новой войне, а украинцев, застрявших в любом оккупированном Россией регионе, будут пытать, насиловать или убивать», сказано в колонке The Kyiv Independent.

Заканчивается текст такими словами:

Украина рано или поздно победит, потому что ни одно фашистское государство никогда не брало верх над свободной страной.

Демократический мир может сделать так, чтобы эта победа наступила раньше и обошлась меньшими потерями для народа Украины и всего мира. Сделать это можно, усилив военную поддержку Украины и давление на Россию.

Украина ведет эту войну от имени свободного мира — чтобы он оставался свободным. Свободный мир должен хотя бы попытаться соответствовать храбрости украинцев.

Кто еще называет Россию «фашистским государством»

«Мы должны сказать это вслух: Россия — фашистское государство» Так считает Тимоти Снайдер — американский историк, автор книг о фашизме и тоталитаризме. Вот его текст для The New York Times

Кто еще называет Россию «фашистским государством»

«Мы должны сказать это вслух: Россия — фашистское государство» Так считает Тимоти Снайдер — американский историк, автор книг о фашизме и тоталитаризме. Вот его текст для The New York Times

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