Италия подготовила план завершения войны. Он предусматривает полную автономию «спорных территорий» в составе Украины

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правительство Италии подготовило план, который позволит завершить войну в Украине. Документ 18 мая глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу. 19 мая его текст опубликовала La Repubblica и процитировал ряд других изданий.

План предполагает привлечение к урегулированию конфликта ООН, стран-посредников (каких именно, пока не уточняется), миротворческих сил и миссий наблюдателей.

Мирное урегулирование Италия предлагает проводить в четыре этапа:

Первый этап — прекращение огня и отвод войск от линии фронта.

— прекращение огня и отвод войск от линии фронта. Второй этап — вступление Украины в Евросоюз (с рядом дополнительных условий и обязательств) при гарантии ее неприсоединения к НАТО.

— вступление Украины в Евросоюз (с рядом дополнительных условий и обязательств) при гарантии ее неприсоединения к НАТО. Третий этап — двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. Итальянский план предполагает, что «спорные территории» получат полную автономию, в том числе в сфере обеспечения своей безопасности, но при сохранении суверенитета Украины.

— двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. Итальянский план предполагает, что «спорные территории» получат полную автономию, в том числе в сфере обеспечения своей безопасности, но при сохранении суверенитета Украины. Четвертый этап — заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать итальянский план заявил: «Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ» (цитата по РИА Новости).

При этом Песков добавил, что «приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия».

Отвечая 19 мая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только сами жители украинских территорий, занятых российскими войсками, будут решать, «как дальше и с кем они хотят жить». Ранее украинские и российские источники заявляли, что в занятой российскими войсками Херсонской области готовится референдум о создании так называемой народной республики.

В феврале Россия признала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. «Помощь в отражении агрессии со стороны Украины», которую запросили руководители ЛНР и ДНР, стала формальным поводом для вторжения.

Все события этого дня

Война Восемьдесят пятый день

Все события этого дня

Война Восемьдесят пятый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь