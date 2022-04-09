Берлускони: я очень разочарован поведением Путина, он казался мне человеком здравого смысла
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что очень разочарован поведением президента России Владимира Путина.
Не могу и не хочу скрывать, что очень разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя тяжелейшую ответственность перед миром. Я познакомился с ним двадцать лет назад. Он всегда казался мне человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира.
Берлускони также заявил, что Россия не может снять с себя ответственность за «настоящие военные преступления», совершенные в Буче, и ради собственных интересов должна «установить и отдать под суд ответственных».
85-летний Берлускони выступал на мероприятии партии «Вперед, Италия!», председателем которой он является.
Сильвио Берлускони и Владимир Путин считаются друзьями. Они неоднократно встречались, в том числе и после того, как Берлускони перестал занимать государственные должности в Италии. Берлускони называл законным присоединение Крыма к России и посещал его вместе с Путиным.