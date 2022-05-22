«Мяч на их стороне полностью». Владимир Мединский заявил, что переговоры заморожены по инициативе Украины

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Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что переговоры остановлены по инициативе украинской стороны, сообщает «Интерфакс».

«Мяч на их стороне полностью. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Россия, по словам Мединского, никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Однако, по его словам, для встречи двух президентов необходима «серьезная подготовка», в том числе «документы высокой степени готовности», которых пока нет.

«Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться», — сказал глава российской делегации.

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О приостановке переговоров между Россией и Украиной 17 мая заявили заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Руденко тогда сказал, что Украина не предоставила ответа на российский проект договора, а Подоляк подчеркнул, что его страна не собирается отдавать что-либо, «чтобы сохранить лицо Путина», поскольку «общество заплатило огромную цену».

Последний очный раунд переговоров прошел в Стамбуле в конце марта. По его итогам обе стороны заявляли о достижении определенного прогресса в переговорном процессе. После этого, как сообщалось, участники переговоров общались по видеосвязи.

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